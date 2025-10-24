Taki mają krajobraz
Kraj
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

Taki mają krajobraz

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz Źródło: PAP/EPA / CLEMENS BILAN
NA PIERWSZY OGIEŃ Od niemal dwóch tygodni trwa w Niemczech szum w związku z wypowiedzią kanclerza Friedricha Merza.

Zaczęło się dość niewinnie. We wtorek 14 października, wypowiadając się w Poczdamie, szef rządu RFN i jednocześnie lider CDU zapowiedział utrzymanie zaostrzonej linii migracyjnej swojego gabinetu. "Nasza polityka będzie nadal ukierunkowana przede wszystkim na zwalczanie nielegalnej imigracji".

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

