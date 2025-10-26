Niebezpieczna Polska

PŁYWANIE W KISIELU Pamiętają państwo lewicowego aktywistę nazwiskiem Arusz?
Ja też już o nim zdążyłem zapomnieć, przypomniał mi się w tym tygodniu za sprawą Herty Müller, noblistki, i jej nieprzyjazdu do Krakowa.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.