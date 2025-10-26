Walterowiec

Ani słowa o tym, że była to postać co najmniej niejednoznaczna. Podkreśla się jego zasługi przy Okrągłym Stole podczas tzw. transformacji itd. Ani słowa o tym, że był przecież dwukrotnie członkiem – funkcjonariuszem – PZPR i założycielem "czerwonego harcerstwa" – jako przeciwwagi dla Związku Harcerstwa Polskiego.