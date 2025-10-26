Walterowiec

KOMUCHOŻERCA W przestrzeni publicznej mamy place, ulice, murale itp. upamiętniające Jacka Kuronia.
Ani słowa o tym, że była to postać co najmniej niejednoznaczna. Podkreśla się jego zasługi przy Okrągłym Stole podczas tzw. transformacji itd. Ani słowa o tym, że był przecież dwukrotnie członkiem – funkcjonariuszem – PZPR i założycielem "czerwonego harcerstwa" – jako przeciwwagi dla Związku Harcerstwa Polskiego.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.