Walterowiec

Jacek Kuroń na demonstracji, 1 maja 1989 r.
Jacek Kuroń na demonstracji, 1 maja 1989 r. 
KOMUCHOŻERCA W przestrzeni publicznej mamy place, ulice, murale itp. upamiętniające Jacka Kuronia.

Ani słowa o tym, że była to postać co najmniej niejednoznaczna. Podkreśla się jego zasługi przy Okrągłym Stole podczas tzw. transformacji itd. Ani słowa o tym, że był przecież dwukrotnie członkiem – funkcjonariuszem – PZPR i założycielem "czerwonego harcerstwa" – jako przeciwwagi dla Związku Harcerstwa Polskiego.

Autor: Leszek Żebrowski
