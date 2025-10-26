Ambicje księżnej
Ambicje księżnej

Pomnik Anny Radziwiłłówny w Ostrowi Mazowieckiej
Pomnik Anny Radziwiłłówny w Ostrowi Mazowieckiej Źródło: Wikipedia / Grzegorz W. Tężycki/CC BY-SA 4.0
HISTORIA WIECZNIE ŻYWA Piastowie mazowieccy doświadczyli losu innych linii władców dzielnicowych.

Po okresie odrodzenia kolejne gałęzie zaczęły wymierać, a ich księstwa włączano bezpośrednio do Korony. Pod koniec XV w. ostatnim żyjącym męskim przedstawicielem rodu był Konrad III Rudy, który poślubił córkę wojewody wileńskiego, Annę Radziwiłłównę.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

