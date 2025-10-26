Morska mogiła admirała Wittego
Morska mogiła admirała Wittego

PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ Spośród wraków dawnych statków, które w XVII w. zatonęły na Bałtyku, znane są w Polsce przede wszystkim dwa.

"Vasa", królewski okręt wojenny Gustawa Adolfa, "niepływający", gdyż zatonął w 1628 r., krótko po zwodowaniu, i według badań naukowych nie miał w ogóle szansy pływać. A także "Solen", który został wysadzony w powietrze w trakcie bitwy pod Oliwą, po zdobyciu go przez polską piechotę morską. Już w naszych czasach wydobyto pozostałe po nim działa i wiele przedmiotów, które oglądać można w Muzeum Morskim w Gdańsku.

Autor: Jacek Komuda
