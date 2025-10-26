Sonos Era 300

Fantastyczna jakość dźwięku przestrzennego, kompatybilność z technologią Dolby Atmos, elegancki design, łatwość obsługi oraz łączność wi-fi i Bluetooth – to największe zalety inteligentnego głośnika amerykańskiej marki Sonos.
Jak przystało na Sonosa (to odpowiednik Apple’a w świecie miłośników dźwięku wysokiej jakości), głośnik jest solidnie wykonany z dobrej jakości materiałów.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
