Sonos Era 300

Inteligentny głośnik Sonos Era 300
Inteligentny głośnik Sonos Era 300
Fantastyczna jakość dźwięku przestrzennego, kompatybilność z technologią Dolby Atmos, elegancki design, łatwość obsługi oraz łączność wi-fi i Bluetooth – to największe zalety inteligentnego głośnika amerykańskiej marki Sonos.

Jak przystało na Sonosa (to odpowiednik Apple’a w świecie miłośników dźwięku wysokiej jakości), głośnik jest solidnie wykonany z dobrej jakości materiałów.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

