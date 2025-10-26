Szacunek dla przyrody

Było to 7 tys. lat temu, w paleolicie. Widok otulonych w lśniące skóry renesansowych książąt, carów okrytych skórą tygrysa czy sobola budzi dzisiaj raczej zaciekawienie niż chęć naśladowania. Jeszcze 50 lat temu każde niemowlę miało fotkę na niedźwiedziej skórze.