Szacunek dla przyrody
Kraj
  • Joanna BojańczykAutor:Joanna Bojańczyk

Szacunek dla przyrody

Dodano: 
Futro, zdjęcie ilustracyjne
Futro, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / Marjan Blan
NIEPRAKTYCZNA PANI DOMU Zanim ludzie nauczyli się tkać, umieli obedrzeć skórę z zabitego zwierza, mięso zjadali, z kości robili broń.

Było to 7 tys. lat temu, w paleolicie. Widok otulonych w lśniące skóry renesansowych książąt, carów okrytych skórą tygrysa czy sobola budzi dzisiaj raczej zaciekawienie niż chęć naśladowania. Jeszcze 50 lat temu każde niemowlę miało fotkę na niedźwiedziej skórze.

