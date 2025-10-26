Tuleya mówi, kiedy odejdzie z zawodu. "Nie będę tkwił w sądzie"

W wywiadzie dla Onetu jeden z przeprowadzających rozmowę Tomasz Sekielski, zapytał Tuleyę, "co zrobi, jeśli w 2027 r. do władzy znów dojdzie PiS, jeśli nie da się uzdrowić wymiaru sprawiedliwości".

– Ciągle wierzę, że da się naprawić. Jestem przekonany, że jest w stanie to zrobić minister Żurek. Jeśli on tego nie zrobi, to pewnie rzeczywiście nikt by sobie nie poradził. Póki wierzę, że da się naprawić nasz wymiar sprawiedliwości, będę sędzią. Natomiast jeśli stracę tę wiarę, to zapewniam i pana redaktora, i państwa, że nie będę tkwił w sądzie wyłącznie po to, żeby doczekać stanu spoczynku i później przejść na tłustą sędziowską emeryturę. Jeśli stracę wiarę, to po prostu odejdę – zapowiedział sędzia, znany krytyk zmian wprowadzanych w wymiarze sprawiedliwości przez Zjednoczoną Prawicę.

Sędzia poradził dziecku zmianę nazwiska

– Jeśli odejdę z sądu, to raczej już nie będę się zajmował prawem, będę musiał znaleźć coś innego – dodał.

Tuleya przyznał też, że poradził kiedyś swojemu synowi, żeby zmienił nazwisko. – Rzeczywiście tak było, była taka rozmowa – wskazał sędzia, dodając, że syn był wtedy najpewniej na początku szkoły średniej. – W chwili głębokiego przygnębienia, desperacji i troski o osoby najbliższe, nie wiedząc, co jeszcze mogę zrobić, jak się mogę bronić, jak mogę ich chronić, powiedziałem mu, że powinien zmienić nazwisko. Tak było – wspomina.

Na pytanie, czy w tych chwilach się modlił, odpowiada: – Jestem osobą wierzącą, ale z wiarą u mnie raczej nie jest tak, że w takich bardzo emocjonujących momentach życia szukam gdzieś pomocy czy odwołuję się do siły wyższej. Próbuję raczej wziąć sprawy we własne ręce, próbuję zracjonalizować swoje działania. Raczej dziękuję niż o coś proszę.

Czytaj też:

Jak Polacy oceniają działania Żurka? Sondaż nie pozostawia złudzeńCzytaj też:

Do sprawy Pawła K. został wylosowany Igor Tuleya. "Podwójne standardy prokuratury"