Jak Polacy oceniają działania Żurka? Sondaż nie pozostawia złudzeń

United Surveys by IBRiS zadała Polakom pytanie: "Jak ocenia Pan/Pani działalność ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka?". Jak się okazuje, Polacy nie wystawili ministrowi dobrej oceny. 44,5 proc. respondentów oceniła jego działania źle)12 proc. udzieliło odpowiedzi "raczej negatywnie", a aż 32,5 proc. opowiedziało: "zdecydowanie negatywnie"). Pozytywnie pracę Żurka ocenia 34,8 proc. Polaków (17 proc. respondentów wyraziło się "zdecydowanie pozytywnie", a 17,8 proc. "raczej pozytywnie"). Zdania na ten temat nie ma 20,6 proc. ankietowanych.

Co nie dziwi, ocena ministra sprawiedliwości zależy w dużej mierze od sympatii politycznych respondentów. Głosujący na koalicję rządzącą pozytywnie oceniają pracę Waldemara Żurka (68 proc.). Tylko 13 proc. oceniło go negatywnie.

Z kolei wyborcy PiS i Konfederacji aż w 70 proc. źle oceniają prace ministra sprawiedliwości. Pozytywnie oceniło go tylko 17 proc. badanych.

W elektoracie innych partii oceny są bardziej zróżnicowane. Żurka pozytywnie ocenia 18 proc. badanych, a negatywnie – 38 proc. Niezdecydowanych jest aż 44 proc. ankietowanych.

Sondaż został zrealizowany w dniach 10-13 października 2025 roku metodą CATI&CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów.

Ustawa praworządnościowa

Niedawno minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział ustawę "praworządnościową" mającą uregulować status tzw. neosędziów, czyli osób mianowanych przez zreformowaną przez PiS Krajową Radę Sądownictwa. Projekt przewiduje m.in. ponowne weryfikowanie ich nominacji i możliwość uchylania orzeczeń wydanych przez tych sędziów.

Wątpliwości co do oceny aktualnej sytuacji "praworządności” w Polsce nie ma z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński, który, podsumowując dwa lata rządów Donalda Tuska, stwierdził w środę: "Prawda jest taka, że gdzie się nie rozejrzeć, to mamy do czynienia z kryzysem. Arcykryzys to kryzys finansów publicznych, który może doprowadzić do bardzo ciężkich następstw".

Czytaj też:

"Jak Stasi w NRD". Żurek nie przebiera w słowachCzytaj też:

Ziobro: Ta sprawa odsłania prawdziwe intencje Tuska