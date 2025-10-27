Nowa-stara partia na scenie politycznej. Wprowadzi robotników do Sejmu?

Piotr Ikonowicz założył Ruch Sprawiedliwości Społecznej (RSS) 2 maja 2014 r. 6 lutego 2023 r. partia została wyrejestrowana. RSS powstał na bazie prowadzonej przez Ikonowicza Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej. Wśród jego priorytetów programowych znalazły się likwidacja tzw. umów śmieciowych, poprawa pozycji związków zawodowych oraz zakaz eksmisji "na bruk".

8 września 2025 r. Sąd Okręgowy w Warszawie ponownie wpisał do rejestru Ruch Sprawiedliwości Społecznej. – Trzeba mieć żagle przygotowane, nawet jeśli wiatr nie wieje. Na wypadek, gdyby zaczęło wiać – stwierdził w rozmowie z dziennikiem "Rzeczpospolita" Piotr Ikonowicz, który jest jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskiej lewicy.

"Antysystemowa partia lewicowa" w Sejmie?

Znany działacz wyjaśnił, że rozwiązanie jego partii i jej ponowna rejestracja to "sprawy czysto techniczne", bowiem Ruch Sprawiedliwości Społecznej nigdy nie zaprzestał swojej działalności. – Mamy w swych szeregach ochroniarzy, kierowców, sprzedawców, czyli tak zwaną klasę ludową. Brakowało nam trochę inteligencji, ale teraz to nadrabiamy. Zgłasza się dużo młodych i wykształconych wolontariuszy, również prawników, z czego się bardzo cieszę – powiedział.

Zdaniem Ikonowicza, w Polsce jest miejsce na "antysystemową partię lewicową". Jak zapowiedział, jego celem jest wprowadzenie do Sejmu "prawdziwych robotników". – Choć w Polsce mamy pięć milionów robotników fabrycznych, słowo "robotnik" w ogóle się już nie pojawia, a w szczególności na listach do Sejmu, czy nawet do rad gmin. Startują tam sami tak zwani lepsi goście – ocenił.

Kim jest Piotr Ikonowicz?

Piotr Ikonowicz był posłem na Sejm II i III kadencji (1993-2001). Kandydował na urząd prezydenta RP w wyborach w 2000 r. Uzyskał 38 672 głosy (0,22 proc.) i zajął 10. miejsce wśród 12 kandydatów.

W wyborach parlamentarnych w 2023 r. bezskutecznie startował do Sejmu z ostatniego miejsca na liście Nowej Lewicy w okręgu gdyńskim. W wyborach prezydenckich w 2025 r. poparł Adriana Zandberga.

Ikonowicz jest bratem Magdy Gessler, restauratorki, znanej m.in. z programów stacji TVN. – Ona karmi bogatych, ja karmię biednych – mówił w jednym z wywiadów. Co ciekawe, działacz deklaruje znajomość aż ośmiu języków obcych: włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, portugalskiego, rosyjskiego, angielskiego, bułgarskiego i serbskiego.

