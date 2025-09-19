Senyszyn wróci do Sejmu? Nowa partia chce wprowadzić 50 posłów

– Moim celem jest wprowadzenie do Sejmu przynajmniej 50 posłanek i posłów – powiedziała "Rzeczpospolitej" Senyszyn. Gazeta przypomina, że to była posłanka i europosłanka oraz kandydatka na prezydenta w ostatnich wyborach. Przez niemal całą karierę polityczną związana była z SLD.

Zarazem jest też twórczynią jednej z najnowszych partii politycznych. Jej budowę zapowiedziała już po wyborach prezydenckich – podkreśla dziennik. Na początku sierpnia "Rz" poinformowała, jaką będzie nosić nazwę: Nowa Fala Profesor Senyszyn. Dziś ma już swoje logo, a przede wszystkim – złożony w sądzie wniosek o rejestrację partii, poparty przez ponad tysiąc osób.

Nowe partie chcą wejść do Sejmu. Na czele Senyszyn oraz Tyszkiewicz

Dziennik podkreśla, że nie jest to jedyna nowa partia zakładana przez znanych polityków. swoją pierwszą konferencję prasową zorganizowali twórcy partii Nowa Polska, czyli senatorowie z koła Niezależni i Samorządni – Wadim Tyszkiewicz, Andrzej Dziuba i Zygmunt Frankiewicz, a także m.in. burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Hrubieszowa Marta Majewska i prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

Tyszkiewicz wniosek o rejestrację partii złożył 10 września. – Wybory prezydenckie pokazały, że Platforma Obywatelska łącznie z koalicjantami nie jest już w stanie zatrzymać marszu PiS do przejęcia władzy za dwa lata. I potrzebna jest nowa siła, na którą wyborcy będą mogli z przyjemnością zagłosować – stwierdził.

Nowa Fala zamierza stawiać na postulaty lewicowe, natomiast Nowa Polska – na gospodarkę, samorządność i bezpieczeństwo.

Prof. Kazimierz Kik nie wróży nowym formacjom większych sukcesów. – Europejska i polska polityka skazane są raczej przez jakiś czas na polaryzację, która jest duchem obecnej epoki – podkreślił. Zwrócił uwagę, że w Polsce nie poradziły sobie dotąd inne formacje, które próbowały przełamać polaryzację, jak Ruch Palikota, Kukiz’15 czy Nowoczesna.