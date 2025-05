Zaskakująca deklaracja kandydatki na prezydenta. "Założę nową partię"

Już w niedzielę 18 maja odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 07:00 do godz. 21:00. Na karcie do głosowania znajdą się nazwiska wszystkich trzynastu kandydatów na urząd prezydenta RP. Są to: Artur Bartoszewicz, Magdalena Biejat, Grzegorz Braun, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Rafał Trzaskowski, Marek Woch oraz Adrian Zandberg.

Ewentualną drugą turę zaplanowano na 1 czerwca. Sondaże pokazują, że zmierzą się w niej Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej oraz Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwość.

Senyszyn założy nową partię. "Lewicowo-ludowa"

Joanna Senyszyn została zapytana na antenie Radia Zet, jak udało jej się zebrać aż 150 tys. podpisów, aby zarejestrować swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich. – Kandydowanie zaproponowała mi partia Bezpartyjni, która zawsze wystawia w wyborach do Sejmu kandydatów we wszystkich 41 okręgach, a zatem zbiera dużo więcej podpisów – powiedziała była poseł SLD.

Polityk zapowiedziała, że będzie chciała wystartować w najbliższych wyborach do Sejmu. Z jakiego komitetu? – Najprawdopodobniej założę nową partię. W trakcie tej kampanii okazało się, że bardzo dużo osób chciałoby, żeby powstało takie ugrupowanie: lewicowo-ludowe, ale związane też z przedsiębiorcami, którzy tak naprawdę czują się niedowartościowani, państwo raczej im rzuca kłody pod nogi – stwierdziła Senyszyn.

Była poseł SLD przyznała, że w trakcie kampanii prezydenckiej "dobrze się bawi". – To nie jest z mojej strony happening. Ja wiele lat wykładałam marketing polityczny. Byłam też wiele lat posłanką. Stosuję ten marketing teraz i wypróbowuję nową metodę – przekonywała.

– Okazało się, że można przebić się z autentycznością w kampanii. I to robię – zaznaczyła.

