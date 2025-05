Debaty prezydenckie mają wpływ na decyzje wyborców? Interesujące wyniki sondażu

W piątek wieczorem odbyła się debata kandydatów na prezydenta, organizowana przez konserwatywne stacje: TV Republika, wPolsce24 i Trwam. Dyskusja miała wyjątkowy przebieg. W pierwszej rundzie pytania zadawali bowiem nie dziennikarze, a eksperci: prezes InPostu Rafał Brzoska, konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski oraz prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. Pojawiły się także pytania od widzów. W wydarzeniu nie wzięli udziału Rafał Trzaskowski oraz Magdalena Biejat. Z kolei Maciej Maciak nie otrzymał zaproszenia.

Była to już piąta debata przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Pierwsza została zorganizowana przez TV Republika, wPolsce24 i Trwam na rynku w Końskich. Druga odbyła się tego samego dnia, tuż po pierwszej, w hali sportowej w Końskich i rzekomo miała być organizowana przez sztab Rafała Trzaskowskiego. Dyskusję prowadzili dziennikarze TVP, TVN i Polsatu, a kwestia finansowania tego wydarzenia do dzisiaj budzi kontrowersje. Trzecia debata odbyła się w studiu TV Republika. Czwartą zorganizowała redakcja "Super Expressu" i była to jedyna jak dotąd dyskusja, w której udział wzięli wszyscy kandydaci. Na tym jednak nie koniec. W poniedziałek (12 maja) o godz. 20:00 odbędzie się wspólna debata TVP, TVN i Polsatu.

Debaty a wybory prezydenckie. Znamy zdanie Polaków

W najnowszym sondażu pracowni SW Research przeprowadzonym na zlecenie "Rzeczpospolitej" ankietowani odpowiedzieli na pytanie: "Czy przebieg debat prezydenckich ma wpływ na to, na kogo pani/pan odda głos w wyborach prezydenckich?".

39 proc. respondentów uważa, że debaty mają wpływ na ich decyzję przed głosowaniem. 40,9 proc. badanych twierdzi, że debaty nie mają znaczenia. Co ciekawe, aż 20,1 proc. pytanych w ogóle nie ogląda debat prezydenckich.

Debaty mają większe znaczenie dla kobiet (39,7 proc.) niż dla mężczyzn (38,2 proc.). Największy wpływ na wybór kandydata na prezydenta debaty mają na wyborców do 24. roku życia (63,1 proc.), z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (52,8 proc.), o dochodach netto do 3 tys. zł (39,1 proc.) oraz mieszkańców miast o wielkości 100-199 tys. osób (48 proc.).

Sondaż przeprowadzono na grupie 800 internautów powyżej 18. roku życia w dniach 6-7 maja 2025 r.

"Przeszedł pan przez tę debatę suchą stopą". Stanowski zwrócił się do Nawrockiego

Nowy sondaż. Rośnie przewaga Trzaskowskiego nad Nawrockim