Nowy sondaż. Rośnie przewaga Trzaskowskiego nad Nawrockim

W najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski Rafał Trzaskowski otrzymał 33,2 proc. poparcia. To wzrost o 1,6 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania.

Drugie miejsce zajął Karol Nawrocki z poparciem wynoszącym 23,2 proc. Kandydat na prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwość zanotował wynik niższy o 1,5 pkt proc.

Najnowszy sondaż. Braun goni Zandberga

Podium uzupełnił Sławomir Mentzen – 13,6 proc. (wzrost o 0,8 pkt proc.). Dalej znaleźli się: Szymon Hołownia – 7,5 proc. (spadek o 0,5 pkt proc.), Magdalena Biejat – 6,1 proc. (wzrost o 0,5 pkt proc.), Adrian Zandberg – 3,7 proc. (spadek o 0,6 pkt proc.), Grzegorz Braun – 3,5 proc. (wzrost o 1,5 pkt proc.), Krzysztof Stanowski – 1,6 proc. (spadek o 0,9 pkt proc.) oraz Marek Jakubiak – 1,2 proc. (spadek o 0,3 pkt proc.). "Inni kandydaci" uzyskali łącznie 1,2 proc. głosów. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 5,2 proc. respondentów.

Z sondażu wynika również, że w drugiej turze Rafał Trzaskowski otrzymałby 57,7 proc. głosów, co stanowi wzrost o 4,4 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania. Z kolei Karol Nawrocki może liczyć na 39,1 proc., co oznacza spadek o 0,4 pkt proc. Opcję "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 3,2 proc. badanych.

Wybory prezydenckie. Co z frekwencją?

53,5 proc. ankietowanych zadeklarowało chęć wzięcia udziału w głosowaniu (47,4 proc. "zdecydowanie", 6,1 proc. "raczej"). Natomiast 43,8 proc. pytanych nie planuje pójścia do urn wyborczych (22 proc. "raczej", 21,8 proc. "zdecydowanie"). Niezdecydowanych jest zaledwie 2,7 proc. uczestników badania.

Sondaż United Surveys został przeprowadzony dla Wirtualnej Polski w dniu 7 maja 2025 roku. Badanie zrealizowano metodą CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (wywiady online) na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona dwa tygodnie później, tj. 1 czerwca.

