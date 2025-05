Hołownia porównał wybory z konklawe. "Wy też wybierzcie sercem"

Kardynałowie zgromadzeni na rozpoczętym 7 maja konklawe podjęli w czwartym głosowaniu decyzję o tym, kto będzie kolejnym biskupem Rzymu. W czwartek około godz. 19:15 na środkowym balkonie fasady Bazyliki św. Piotra pojawił się kardynał protodiakon Dominique Mamberti, który wygłosił tradycyjną formułę "Habemus papam!" ("Mamy papieża!"). Nowym papieżem został kardynał Robert Prevost. To amerykański augustynianin z Chicago.

– Niech pokój będzie z wami! – te słowa wypowiedział jako pierwsze nowy papież Leon XIV do 100 tys. wiernych zgromadzonych na Placu św. Piotra w Watykanie. – Najdrożsi bracia i siostry, to jest pierwsze pozdrowienie Chrystusa Zmartwychwstałego, dobrego Pasterza, który oddał życie za owczarnię. Ja również chciałbym, aby to pozdrowienie pokoju weszło do naszych serc – powiedział. Ojciec Święty odmówił modlitwę "Zdrowaś Maryjo" w intencji pokoju na świecie.

Hołownia: Wybierzcie nieoczywistych

– Wiemy, że już papież wybrany, ale jeszcze nie wiemy kto. Szymon? Nie, nie w tych wyborach – mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia na spotkaniu z wyborcami w Ciechocinku. Wiec rozpoczął się ok. godz. 18:30, kiedy nie znaliśmy jeszcze imienia i nazwiska nowego biskupa Rzymu.

– To jest ważny moment dla całego świata, niezależnie od tego, czy ludzie są wierzący czy nie. Tak ważna figura nadaje kierunek, jest azymutem, punktem odniesienia. Nie chcę oczywiście porównywać tych dwóch rzeczy, ale tak jest z każdym liderem każdej społeczności – że jest punktem odniesienia, a przynajmniej powinien być – powiedział kandydat Polski 2050 na prezydenta.

– Oni mają konklawe, a my mamy wybory prezydenckie. (...) Ktoś słusznie powiedział, że specjalnie tych kardynałów zamykają i odcinają od wszystkich danych, które mogą napływać z zewnątrz, żeby dokonali wybory sercem, żeby to nie była tylko polityczna kalkulacja, żeby to nie było pod wpływem mediów i emocji – kontynuował Hołownia. – Kardynałowie wybrali sercem, wy 18 maja też wybierzcie sercem. Wybrali nieoczywistych, wy też wybierzcie nieoczywistych – stwierdził.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona dwa tygodnie później, tj. 1 czerwca. Sondaże wskazują, że zmierzą się w niej Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej oraz popierany przez PiS Karol Nawrocki.

