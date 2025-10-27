"Im więcej mówią o patriotyzmie, tym więcej kradną". Sikorski uderza w PiS

Wirtualna Polska ujawniła w poniedziałek, że niedługo przed oddaniem władzy przez PiS Ministerstwo Rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż wiceprezesowi firmy Dawtona działki o powierzchni 160 hektarów, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK.

Ponieważ publikacja wywołała polityczną burzę, prezes PiS Jarosław Kaczyński zdecydował o zawieszeniu posłów Roberta Telusa i Rafała Romanowskiego w prawach członka partii. WP napisała, że Telus jako minister rolnictwa w 2023 r., ale jeszcze przed sprzedażą działki, odwiedzał siedzibę firmy Dawtona.

Zawieszony poseł PiS wydał oświadczenie, w którym zasugerował, że został zaatakowany za swój sprzeciw wobec umowy Mercosur. "Nie miałem żadnej wiedzy o tej transakcji ani o fakcie, że taka działka była sprzedawana" – zapewnił.

Afera wokół działki pod CPK. Sikorski: Złodziejstwo tamtej ekipy jest legendarne

Poproszony o komentarz wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział, że "to nie jest coś, czym się zajmuje". – Ale złodziejstwo tamtej ekipy jest legendarne. Im więcej mówią o patriotyzmie, tym więcej kradną – stwierdził szef MSZ w rozmowie z reporterem TVN24 w Sejmie.

Premier Donald Tusk komentując doniesienia Wirtualnej Polski napisał na portalu X: "Mateusz Morawiecki zawsze umiał w działki, a pisowski minister od CPK Horała tłumaczył, że jak kraść, to tylko zgodnie z procedurami. Mam dla nich złą wiadomość: sprawa przekrętu opisanego przez WP od kilku miesięcy jest w prokuraturze. Zgodnie z procedurami oczywiście".

Informację potwierdził pełnomocnik premiera ds. CPK, wiceminister infrastruktury Maciej Lasek. – Od zeszłego roku próbowaliśmy odzyskać ten teren w ramach negocjacji, polubownego załatwienia sprawy. Zimą tego roku zebrane materiały zostały przekazane zewnętrznej kancelarii w celu oceny czy stanowię podstawę złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa i prokuratura podjęła postępowanie w sprawie – powiedział na konferencji prasowej.

Dlaczego KOWR sprzedał ziemię?

Działkę, którą Dawtona dzierżawiła od 2008 r., sprzedał jej podległy resortowi rolnictwa Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) za 22,8 mln zł. Obecnie nieruchomość może być warta nawet 400 mln zł. Spółka CPK zaznacza, że kilkakrotnie sygnalizowała KOWR, iż grunty są niezbędne do realizacji inwestycji, a mimo to KOWR sprzedał działkę.

