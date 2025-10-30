Planujesz lot? Duże zmiany na warszawskim lotnisku

Takie rozwiązanie ma zostać wprowadzone na warszawskim lotnisku jeszcze przed sezonem letnim, czyli na przełomie marca i kwetnia – informuje "Życie Warszawy". Takie rozwiązanie ma przełożyć się na komfort podróżujących, którzy podczas odprawy zaoszczędzą cenny czas.

Na lotnisku mają bowiem zostać zainstalowane nowoczesne skanery C3. To właśnie dzięki tej zmianie nie będzie trzeba wyciągać z bagażu podręcznego urządzeń elektronicznych oraz płynów, jak to ma miejsce obecnie podczas odprawy. Ponadto wymienione mają zostać stoły rolkowe, co również ma przełożyć się na czas obsługi.

– Zgodnie z najnowszymi przepisami unijnymi dzięki nowym skanerom będzie można też przewieźć 2 litry płynów – mówi Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina.

To duża zmiana do obecnych przepisów. Na dzień dzisiejszy bowiem można przenieść maksymalnie 100 ml płynu.

15 nowych skanerów. Lotnisko w Lublinie popełniło duży błąd

Na razie Polskie Porty Lotnicze prowadzą dopiero postępowanie przetargowe dotyczące skanerów. – Chodzi o zamówienie 15 nowoczesnych skanerów C3, które stanęłyby na wszystkich stanowiskach kontroli bezpieczeństwa – poinformował przedstawiciel lotniska.

Jak informuje warszawski portal lotnisko musi mieć pewność, że skanery uzyskają odpowiednie certyfikaty. Serwis przypomina problem z jakim mierzył się Port Lotniczy Lublin, który zainstalował skanery 3D od chińskiego producenta Nuctech. "Choć formalnie posiadają certyfikat ECAC klasy C3, nie uzyskały certyfikatu „Pieczęć UE”. Budziły bowiem obawy związane z bezpieczeństwem i stabilnością oprogramowania, a ściślej mówiąc – z możliwością wykorzystania wrażliwych danych pasażerów przez chińskie służby. Parlament Europejski ostrzegał przed zakupem tych skanerów. Lotnisko w Lublinie nie posłuchało ostrzeżeń i teraz ma wprawdzie sprzęt, ale nie może z niego korzystać" – czytamy na portalu "Życie Warszawy".

