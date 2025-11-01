Tragedia podczas zabawy w Halloween. Nie żyje 7-letnie dziecko

W Zdunach (woj. wielkopolskie) pod koła auta wpadł siedmioletni chłopiec, który zbierał słodycze w ramach zabawy w Halloween.
Chłopiec był z wizytą u babci. W piątek wieczorem wyszedł z innymi dziećmi zbierać cukierki. Nagle wbiegł na jezdnię zza zaparkowanego samochodu. Został potrącony przez inne auto, którym kierowała 47-letnia kobieta.
Dziecko doznało poważnych obrażeń ciała i straciło przytomność. Mimo starań ratowników, a potem lekarzy, chłopiec zmarł w szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim.
Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury. Wiadomo, że w chwili wypadku siedmiolatek był pod opieką osoby dorosłej i dwojga małoletnich. Zarówno opiekująca się dzieckiem, jak i kierująca autem były trzeźwe.
Źródło: TVN24