Grzegorz Braun bez immunitetu? Komisja PE podjęła decyzję

W lipcu ówczesny prokurator generalny i minister sprawiedliwości Adam Bodnar skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Chodzi o podejrzenie popełnienia sześciu przestępstw, m.in. naruszenie nietykalności cielesnej lekarki w szpitalu w Oleśnicy.

Prokuratura zarzuca europosłowi publiczne nawoływanie w internecie„do nienawiści na tle różnic wyznaniowych” oraz występek obrazy uczuć religijnych „poprzez udzielenie udostępnionego na platformie YouTube wywiadu dotyczącego między innymi użycia w dniu 12 grudnia 2023 roku w Sejmie RP gaśnicy w celu ugaszenia wystawionej tam świecy chanukowej”.

Prokuratura wskazała, ze w wywiadzie Grzegorz Braun „zawarł wypowiedź wyrażającą aprobatę oraz zachęcającą widzów i słuchaczy do podejmowania tego typu zachowań, a także określił Chanukę jako przejaw satanistycznej i rasistowskiej celebracji stanowiącej zagrożenie dla polskich katolików”.

Ostatni zarzut wobec europosła dotyczy zniszczenia 18 marca 2025 roku w Opolu 10 plakatów należących do Stowarzyszenia Tęczowe Opole „poprzez naniesienie czarną farbą zapisów literowych, które w całości tworzą napis o treści: „STOP PROPAGANDZIE ZBOCZEŃ”.

Wcześniej – w maju – Parlament Europejski zdecydował już o uchyleniu immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Chodziło wówczas m.in. o śledztwo w sprawie zgaszenia przez niego świec chanukowych w Sejmie, ale także szereg innych incydentów.

Czytaj też:

Braun "języczkiem u wagi" w nowym sondażu. Bez niego nie będzie rządu?Czytaj też:

Konfederacja Brauna dołączy do prawicowego sojuszu? "Logiczny pomysł"