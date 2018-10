Uczestniczka debaty na prezydenta Warszawy zaskoczyła wszystkich. "Za dużo jest kandydatów"

– Troszeczkę was znów rozbawię. Za dużo jest kandydatów na prezydenta Warszawy. Prawda proszę państwa? My się do was uśmiechamy, bo jesteśmy wam bliscy, ale w sercu mamy ból, bo naprawdę wszystkiego za mało. Jeśli wygra mój program, to wszystkiego będzie w sam raz – powiedziała podczas debaty telewizyjnej przed wyborami samorządowymi w Warszawie Krystyna Krzekotowska, jedna z kandydatek na prezydenta stolicy.

W piątek w studiu TVP przy ul. Woronicza 17 odbyła się debata wszystkich 14 kandydatów na prezydenta Warszawy. Show skradła jednak Krystyna Krzekotowska, która w pewnym momencie wyszła np. przed pulpit, uklęknęła i mówiła, że tak czują się warszawiacy. Niedługo później uniosła ręce i zaczęła nawoływać: "Wstańcie, wstańcie! Wstańmy dumni warszawiacy!". Krzekotowska do Patryka Jakiego rzuciła też, że pospieszył się z deklaracją rezygnacji z partii. – Może najpierw niech pana wybiorą. A może wybiorą mnie? – pytała. Na pytanie, czego w Warszawie jest za mało, odparła: "Miłości".