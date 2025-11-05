Rusza system szkoleń wojskowych. Tak można się zapisać

Pilotaż programu rusza w jeszcze tym roku, a na pełną skalę rozpocznie się na początku 2026 roku. Szkolenia mają być powszechne – dostępne dla wszystkich chętnych oraz dobrowolne. Szczegóły zostaną zaprezentowane w czwartek.

Zapisy przez mObywatel

Jak dowiedział się Polsat News, obywatele będą mogli zapisywać się do uczestnictwa w programie za pośrednictwem aplikacji mobilnej mObywatel. Od strony technicznej Centralny Ośrodek Informatyki ma być w tym celu wspierany przez Wojska Obrony Cyberprzestrzeni.

Nadzór nad programem będzie sprawował Sztab Generalny Wojsko Polskiego na czele z generałem Wiesławem Kukułą, a za jego realizację będzie odpowiadało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Wojska Obrony Terytorialnej.

twitter

Szkolenia wojskowe

Były żołnierz, ekspert i pełnomocnik ministra obrony, Pawłeł Mateńczuk (NAVAL) odnosząc się w marcu do zapowiedzi premiera Tuska, że szkolonych ma być100 tys. Polaków rocznie od 2027 roku, potwierdził to i tłumaczył, że wcześniej zostaną przeprowadzone programy startowe.

Zapytany, co w sytuacji, kiedy ludzie nie będą się zgłaszać, NAVAL powiedział, że będą się zgłaszać, bo już się zgłaszają. Potwierdził, że zainteresowanie jest widoczne, a polskie społeczeństwo nie jest ślepe na to, co dzieje się na świecie i wykazuje się świadomością. Zwrócił uwagę, że jest dużo ludzi, którzy chcą być częścią społeczeństwa, od której zależy bezpieczeństwo kraju.

– [...] Będą oczywiście otwarte ścieżki do armii zawodowej, do rezerwy, będą szkolenia specjalistyczne i zagadnienia obrony cywilnej. Będzie kładziony nacisk na wykorzystanie i rozwijanie talentów i umiejętności posiadanych przez konkretne osoby, które zgłoszą się na szkolenia. – A więc szkolenia sprofilowane – wskazał w wywiadzie na kanale "Historia realna".