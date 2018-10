Trzaskowski zapowiada konwencję i akcję "24 godziny dla Warszawy"

Trzaskowski na briefingu odniósł się m.in. do wczorajszej debaty telewizyjnej, w której wzięli udział wszyscy kandydaci na prezydenta Warszawy. – Debatę wygrali warszawiacy, dlatego że mogli usłyszeć, jakie są poglądy, programy wszystkich kandydatów. Mogli wszystkich kandydatów zobaczyć na żywo. Oczywiście formuła tej debaty nie pozwoliła, żeby zapoznać się dokładnie z programem, ale myślę, że dzięki temu, co warszawianki i warszawiacy zobaczyli, mogli sobie wyrobić opinię na temat całej tej kampanii oraz tego, co proponują kandydaci i przede wszystkim na ile są wiarygodni – ocenił.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta stolicy zapowiedział także, że w czwartek odbędzie się jego konwencja. – W czwartek zapowiadamy konwencję. Po konwencji 24 godziny pracy nonstop na ulicach Warszawy. Odwiedzimy miejsca, które dla warszawiaków i warszawianek są ważne. Ta ostatnia prosta, po konwencji czwartkowej, będzie trwała nonstop aż do ciszy wyborczej – powiedział.

