Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków
Udostępnijdodaj Skomentuj
Kraj

Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Dodano: 
Liam Hemsworth jako Geralta z Rivii w 4. sezonie "Wiedźmina" na Netflix
Liam Hemsworth jako Geralta z Rivii w 4. sezonie "Wiedźmina" na Netflix Źródło: Netflix
Kochani, nie milkną echa wokół premiery nowego sezonu „Wiedźmina” na Netflixie. Jak wiecie, jest to dzieło postępowe, w którym twórcy – zgodnie z duchem oświeconego feminizmu oraz wielu innych „izmów”, których zbyt długo byłoby tu wymieniać – postanowili zaprowadzić parytet w bandzie tzw. Szczurów.

Dla tych, którzy nie czytali książek Andrzeja Sapkowskiego: Szczury to była grupa sześciorga bandytów, w której skład wchodziły dwie waginoosoby oraz czterech fallusoosobników. Natomiast w serialu, aby było jeszcze równiej, jeszcze bardziej postępowo, jeszcze modniej i jeszcze bardziej w kierunku zachodniego widza, postanowiono zastąpić jednego ze Szczurów męskoosobowych Szczurzycą niemęskoosobową.

Tym samym w serialu mamy bandytkę o imieniu Reef w miejsce bandyty o imieniu Reef xD. Nawet jak na Netflix jest to zabieg bardzo postępowy i bardzo zaskakujący. Sądziliśmy bowiem, że w dotychczasowych odcinkach widzieliśmy już wiele starań o zastąpienie „wąsatej prozy znad Wisły” treścią bardziej zrozumiałą i przyswajalną dla współczesnego, zachodnioeuropejskiego, a nawet amerykańskiego odbiorcy. A tymczasem twórcy Netflixa byli w stanie wyłapać taki dodatkowy smaczek i tym samym sprawić, że serial jest jeszcze lepszy – czego tak naprawdę się nie spodziewaliśmy. I cieszymy się, że ktoś wyszedł nawet poza nasze, niemałe, oczekiwania.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także