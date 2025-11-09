Chery Tiggo 8 PHEV

Siedmiomiejscowy, muskularny SUV potężnego koncernu Chery robi wrażenie zarówno zasięgiem (na jednym ładowaniu i tankowaniu to ok. 1100 km), jak i wielkością. Auto ma 472,5 cm długości, 186 cm szerokości i 170,5 cm wysokości. Jeśli chodzi o wzornictwo, to podobać się mogą: charakterystyczny przedni grill, nowoczesne reflektory LED, modna listwa świetlna z tyłu auta czy automatycznie wysuwane i chowane klamki.

To jeden z tych modeli, które mają pokazać, że Chińczycy potrafią już nie tylko konkurować ceną, lecz także innowacjami technologicznymi. Sercem Tiggo 8 jest 1,5-litrowy turbodoładowany silnik T-GDI wspomagany jednostką elektryczną. Łączna moc hybrydowego układu napędowego wynosi 279 KM. Sprint od zera do 100 km/h zajmuje niecałe 9 s. Całkiem przyzwoicie jak na rodzinnego SUV-a.

Akumulator o pojemności 18.3 KWH pozwala przejechać wyłącznie na prądzie do 90 km, co powinno wystarczyć na codzienne dojazdy do biura i z powrotem nawet osobom mieszkającym poza miastem. Nawet przy rozładowanej baterii apetyt na paliwo rzadko jest zaś wyższy niż 6 l/100 km. Na pochwałę zasługuje też dobre wyciszenie kabiny.