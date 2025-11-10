W razie potrzeby Ordo Iuris udzieli pomocy prawnej uczestnikom Marszu Niepodległości. Zapisz numer

W sprawach mniej pilnych, związanych z potrzebą uzyskania pomocy prawnej przez uczestników Marszu Niepodległości, Ordo Iuris prosi o kontakt mailowy: [email protected].

Marsz Niepodległości 2025 – pomoc prawna

Poniżej Informacje prawne, które mogą przydać się na Marszu Niepodległości.

Podstawowe obowiązki funkcjonariuszy policji

Policjant przed podjęciem jakiejkolwiek czynności (np. legitymowanie, zatrzymanie) jest zobowiązany do przedstawienia się z imienia i nazwiska oraz podania numeru identyfikacyjnego w sposób, który umożliwi Ci zapisanie tych danych.

Zawsze pytaj też funkcjonariuszy o podstawę prawną i faktyczną czynności (chodzi o wyjaśnienie na podstawie jakich przepisów podjęto czynności, w związku z jakim zachowaniem i dlaczego to zrobiono).

Nieumundurowany policjant ma także obowiązek okazać legitymację służbową, również w sposób umożliwiający jej odnotowanie. Odmowa wylegitymowania się funkcjonariusza w sposób wyżej opisany powinna skutkować Twoją odmową okazania dokumentu tożsamości.

Legitymowanie

Policja może Cię wylegitymować zawsze wtedy, gdy jest to związane z rozpoznawaniem, zapobieganiem i wykrywaniem przestępstw i wykroczeń.

Obecnie nie ma obowiązku posiadania przy sobie dokumentu tożsamości, jednak podczas Marszu Niepodległości warto go mieć przy sobie.

Dokumentem tożsamości może być dowód osobisty, paszport, zagraniczny dokument tożsamości, dokument mObywatel.

W przypadku braku dokumentu tożsamości, policjanci mogą podjąć decyzję o zatrzymaniu Cię celem ustalenia Twojej tożsamości w jednostce Policji. W takiej sytuacji odmów i zapowiedz złożenie skargi, a jeśli Policja nie zrezygnuje ze swoich zamiarów, uznaj działanie Policji za bezprawne zatrzymanie.

Zachowaj spokój i nie daj się sprowokować! Jeśli się zdenerwujesz i dasz temu wyraz, może to zostać uznane za agresywne zachowanie.

Zadbaj o wsparcie innych osób. Czynności Policji mogą być nagrywane. Wszelkie nagrania mogą później stanowić dowód w postępowaniu, który potwierdzi przebieg czynności funkcjonariuszy Policji.

Zatrzymanie

1. Policja może Cię zatrzymać, jeżeli:

ma uzasadnione przypuszczenie popełnienia przestępstwa i obawę ukrycia się lub zatarcia śladów przestępstwa,

nie ma możliwości ustalenia Twojej tożsamości,

istnieje wobec Ciebie przesłanka do przeprowadzenia postępowania w trybie przyspieszonym (sprawy o przestępstwa podlegające rozpoznaniu w trybie uproszczonym, tj. głównie przestępstwa zagrożone niską karą, jeżeli sprawca został ujęty na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa).

2. Funkcjonariusz Policji powinien również uprzedzić o obowiązku podporządkowania się wydawanym poleceniom oraz możliwości użycia środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej w przypadku niepodporządkowania.

3. Po doprowadzeniu na komisariat Policja ma obowiązek:

poinformować Cię o przysługujących Ci prawach (takich jak np. kontakt z prawnikiem lub rodziną) i umożliwienie skorzystania z nich,

wręczyć Ci pouczenie o uprawnieniach osoby zatrzymanej,

wysłuchać Cię na okoliczność zatrzymania,

sporządzić protokół zatrzymania osoby,

doręczyć Ci za potwierdzeniem odbioru kopię protokołu,

zawiadomić o zatrzymaniu miejscowo właściwego prokuratora.

Masz prawo odmowy składania wyjaśnień. Skorzystaj z tego prawa, dopóki nie skontaktujesz się z obrońcą. Masz prawo do kontaktu z obrońcą (osobiście lub telefonicznie). Skorzystaj z numeru podanego wyżej!

Osoba zatrzymana powinna być zwolniona tak szybko, jak tylko ustały przyczyny zatrzymania, maksymalnie po 48 godzinach od chwili zatrzymania, pod warunkiem, że nie zostanie do sądu przekazany wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Jeśli skierowano do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania, sąd rozpozna taki wniosek w ciągu 24 godzin. Jeżeli sąd oddali wniosek, zatrzymanie może maksymalnie trwać 72 godziny.

Dokumentowanie zdarzeń

Obserwuj swoje najbliższe otoczenie. Rób zdjęcia i nagrywaj osoby i grupy osób, które zachowują się w sposób niezgodny z prawem lub co najmniej podejrzany. Zachowaj materiały i przekaż je jak najszybciej organizatorom Marszu Niepodległości na skrzynkę mailową: [email protected]

Bezpłatna pomoc prawna dla uczestników Marszu Niepodległości, względem których funkcjonariusze Policji i inne organy ścigania niezasadnie podejmą czynności, możliwa jest dzięki wspólnemu zaangażowaniu prawników Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości” oraz Fundacji Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest w poradniku przygotowanym przez Instytut Ordo Iuris i Stowarzyszenie Marsz Niepodległości i dostępnym na ich stronach internetowych.

