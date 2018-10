Para prezydencka u papieża Franciszka. Rozmawiali o korzeniach UE

Spotkanie rozpoczęło się od kilkudziesięciominutowej rozmowy Andrzeja Dudy z papieżem Franciszkiem „w cztery oczy”. – Ojciec Święty pytał o Polskę i prosił, bym pozdrowił wszystkich rodaków – przekazał potem dziennikarzom prezydent. Dodał, że papież z wielką aprobatą mówił o wsparciu dla rodziny realizowanym przez polskie władze.

Rozmawiano też o przyszłości Europy i o tym, „czy jest szansa, by UE wyszła z kryzysów, w których jest pogrążona”. – Mówiłem, że tak (jest szansa), tylko jest potrzebna zmiana sposobu myślenia. Trzeba wrócić do wartości, z których Unia Europejska wyrosła. Trzeba wrócić do tego, co przyświecało ojcom UE, kiedy ją tworzyli jako wspólnotę – relacjonował Andrzej Duda.

– Ojciec Święty wspominał kanclerza Niemiec Konrada Adenauera. Ja mówiłem także o (Robercie) Schumanie, o (Alcide) De Gasperi, o ideach, które im przyświecały. Wyrastały z pnia judeochrześcijańskiego i to są wartości, które ukształtowały UE: wola współdziałania narodów, tworzenia Wspólnoty – dodał Prezydent. – Mówiłem, że jest bardzo potrzebne, by UE wróciła do wzajemnego szacunku pomiędzy państwami, szacunku także do pewnej inności kulturowej, które w poszczególnych państwach występują, do pewnych obyczajów, które są w tym państwach, do wartości, które są tradycją poszczególnych narodów.

W drugiej części spotkania uczestniczyła też Agata Kornhauser-Duda. Nawiązując do jutrzejszej rocznicy, Para Prezydencka przekazała Franciszkowi obraz „Jezu ufam Tobie” autorstwa Andrzeja Gosika. To praca specjalnie namalowana na tę okoliczność – w sercu polskiego papieża kult Miłosierdzia Bożego zajmował bowiem szczególne miejsce.

Para Prezydencka podarowała też kosz z tradycyjnymi polskimi produktami żywnościowymi, które zostaną przez Stolicę Apostolską rozdane ubogim.

To już kolejne spotkanie obecnego Prezydenta z papieżem Franciszkiem. Po raz pierwszy Andrzej Duda gościł w Watykanie w listopadzie 2015 roku. Prezydent spotkał się z Franciszkiem też w Polsce – podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r.