Demontaż dziedzictwa Jana Pawła II. Terlikowski: Dewojtylizacja Kościoła

Terlikowski pisze, że dziedzictwo Jana Pawła II jest obecnie w odwrocie, krytykuje je się, ogłasza jego anachroniczność.

Publicysta zwraca uwagę, że większość tekstów papieża Franciszka zupełnie pomija najważniejsze aspekty nauk Jana Pawła II dotyczących rodziny, małżeństwa czy etyki. Z kolei w tekstach, które muszą się odwoływać do słów i encyklik Jana Pawła II, Franciszek manipuluje, wyrywając konkretne frazy z kontekstu i prezentując je w korzystnym dla siebie świetle. "Zafałszowuje się to, czego nauczał poprzednik", pisze Terlikowski, dodając, że dokumenty papieża z Polski są wykorzystywane, by zaprzeczyć ich przesłaniu.

"Trudno nie odnieść wrażenia, że obecne nauczanie jest konstruowane w ten sposób, by wyminąć, a czasem nawet pominąć bardzo jednak długi i znaczący pontyfikat św. Jana Pawła II, by działać tak, jakby go nie było" – czytamy na Onecie.

Zmiany instytucjonalne

Zdaniem publicysty w obecnym świecie mamy do czynienia z prawdziwym demontażem dziedzictwa Jana Pawła II także w formie instytucjonalnej. Jako przykład takich działań Terlikowski podaje Papieską Akademię Życia, do której wprowadzono zwolenników aborcji, a także zmieniono jej cele (np. przemyślenie na nowo samego terminu "życie").

Innym przykładem, który wskazuje Terlikowski, jest rozwiązanie Papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną. Na jego miejsce powołano Instytut Teologiczny Jana Pawła II dla Nauk o Małżeństwie i Rodzinie co Franciszek uzasadniał "zmianami antropologiczno-kulturowymi".

"Dla Franciszka nauczanie jego poprzednika św. Jana Pawła II „odzwierciedla formy i wzorce z przeszłości”, które - za sprawą „Amoris laetitia” przestały być aktualne" – konstatuje Terlikowski.

Kremówkowy wymiar papieża

Zdaniem publicysty sprawa z dziedzictwem Wojtyły ma się niewiele lepiej w Polsce. Owszem, Polacy chętnie odwołują się do tej postaci, stawiają pomniki, celebrują rocznice. Pomijają jednak istotę jego nauczania, nie studiują jego nauk. "W ten sposób także dewojtylizujemy Kościół, a zachowujemy jedynie kremówkowy wymiar tego pontyfikatu" – zauważa Terlikowski.

Czytaj także:

40 lat od wyboru św. Jana Pawła II. Ks. Bartołd: Wielki dar od Pana BogaCzytaj także:

Andrzej Duda spotkał się z Franciszkiem. Papież pochwalił 500 plus