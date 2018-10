Kaczyński: Pozwolenie na budowę wydaje się być kwestią czasu. Kanał powstanie

Na twitterowym profilu Prawa i Sprawiedliwości pojawiło się zdjęcie prezesa Kaczyńskiego, ministra Marka Gróbarczyka i kandydata na prezydenta Elbląga Jerzego Wilka. "Wbicie ostatniego kołka tyczącego granice przekopu" – podpisano fotografię polityków.

– Mamy pełne prawo zakończyć ten proces tyczenia, a jeśli chodzi o inne dokumenty, których zatwierdzenie jest potrzebne do rozpoczęcia budowy, to wydaje się, że to jest kwestia najbliższych tygodni. Można więc powiedzieć, że udało się, kanał powstanie – mówił na briefingu prasowym prezes PiS.

Niecodzienny transport na konferencję zapewniono dziennikarzom i operatorom, którzy musieli wsiąść na przyczepę ciągnika rolniczego. "Czegoś takiego jeszcze nie było" – napisał na Twitterze reporter RMF FM Kuba Kaługa i udostępnił nagranie.

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ma mieć 1,3 km długości i 5 metrów głębokości. Zgodnie z zapowiedziami pierwsze jednostki przepłyną tam w 2022 roku. Inwestycja ma kosztować ok. 880 mln zł.