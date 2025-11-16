Kasa, kasa, kasa

Wszystko po to, aby kontraktów reklamowych było jeszcze więcej. Przeprowadzający rozmowę Żurnalista zapytał, czy miliony obserwujących i polubień mogą odkleić człowieka od realnego świata. – To może mieć wpływ na młodych twórców. Powiem to, chociaż wiem na pewno, że będzie to wyrwane z kontekstu, ale nie liczba polubień i liczba followersów ma dla mnie znaczenie, tylko faktura, którą wystawiam w związku z tym danym kontem czy aktywnością na koniec miesiąca – przyznała celebrytka.