Kasa, kasa, kasa

GWIAZDOBZDUR W jednym z ostatnich wywiadów Małgorzata Rozenek-Majdan zapowiedziała swoją internetową ekspansję – po Instagramie chciałaby podbić kolejne platformy, takie jak TikTok czy X.
Wszystko po to, aby kontraktów reklamowych było jeszcze więcej. Przeprowadzający rozmowę Żurnalista zapytał, czy miliony obserwujących i polubień mogą odkleić człowieka od realnego świata. – To może mieć wpływ na młodych twórców. Powiem to, chociaż wiem na pewno, że będzie to wyrwane z kontekstu, ale nie liczba polubień i liczba followersów ma dla mnie znaczenie, tylko faktura, którą wystawiam w związku z tym danym kontem czy aktywnością na koniec miesiąca – przyznała celebrytka.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
