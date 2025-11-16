Głębokie cele rządu

Tak jakby w jakże chwalebnym dziele rewolucjonizowania polskiej oświaty obawiano się postawić kropki nad i, zwlekając z wydaniem rozporządzeń, które raz na zawsze wygoniłyby ze szkół wszelkie szkodliwe "izmy", z nacjonalizmem na czele, od wielu pokoleń zatruwające umysły młodzieży. I tak np. choć skutecznie przewietrzone zostały spisy lektur, wciąż bezwstydnie figurują na nich utwory ewidentnie szkodliwe, jak "Dziady" Adama Mickiewicza.