Głębokie cele rządu
"Portret Adama Mickiewicza na Judahu skale" - obraz Walentego Wańkowicza namalowany w latach 1827–1828
"Portret Adama Mickiewicza na Judahu skale" - obraz Walentego Wańkowicza namalowany w latach 1827–1828 Źródło: Wikimedia Commons
Odnieść można wrażenie, że działaniom resortu edukacji pod przywództwem nieocenionej Barbary Nowackiej wciąż brakuje stanowczości.

Tak jakby w jakże chwalebnym dziele rewolucjonizowania polskiej oświaty obawiano się postawić kropki nad i, zwlekając z wydaniem rozporządzeń, które raz na zawsze wygoniłyby ze szkół wszelkie szkodliwe "izmy", z nacjonalizmem na czele, od wielu pokoleń zatruwające umysły młodzieży. I tak np. choć skutecznie przewietrzone zostały spisy lektur, wciąż bezwstydnie figurują na nich utwory ewidentnie szkodliwe, jak "Dziady" Adama Mickiewicza.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

