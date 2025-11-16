Rodzina Nawrockich po przeprowadzce. "Remont niemal zakończony"

Choć miejscem zamieszkania dla kolejnych prezydentów i ich rodzin był Pałac Prezydencki, to po 10-letniej prezydenturze Andrzeja Dudy obiekt wymagał remontu. Na jego czas, Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą oraz dwójką młodszych dzieci – Kasią i Antkiem – wprowadzili się do Belwederu (obok KPRM).

"Przeprowadzka do oficjalnej siedziby prezydenta RP była kwestią czasu, ale nie znaliśmy jej dokładnego terminu. Okazuje się, że już do niej doszło" – poinformował "Super Express". – Tak, kilka dni przed 11 listopada, czyli Świętem Niepodległości para prezydencka przeprowadziła się z Belwederu do Pałacu Prezydenckiego na Krakowskim Przedmieściu. Remont niemal zakończony – mówi osoba z Kancelarii Prezydenta.

Remont przeciągnął się

"To już druga przeprowadzka Nawrockich w ostatnich miesiącach. Pierwsza wprowadziła w życiu rodziny rewolucję, ponieważ wszyscy przeprowadzali się z gdańskiego bloku w dzielnicy Siedlce do stolicy i wprowadzili się do Belwederu. Dlaczego nie od razu do Pałacu Prezydenckiego? Właśnie dlatego, że zabytkowy gmach wymagał remontu i przygotowania wnętrz dla nowego prezydenta, po tym gdy wyprowadził się prezydenta Duda z małżonką. Według wcześniejszych zapowiedzi, przeprowadzka na Krakowskie Przedmieście miała nastąpić już pod koniec października, ale prace przeciągnęły się o kilka tygodni. Teraz, gdy ostatnie ekipy opuściły pałacowe korytarze, Nawroccy spakowali walizki i wprowadzi się do nowej siedziby. (...) Do dyspozycji prezydenta i pierwszej damy jest również ogród, usytuowany na skarpie, z różnorodną roślinnością oraz fosą z ozdobnymi karpiami. Zimą dostępny jest Ogród zimowy w lewym skrzydle pałacu" – opisuje gazeta.

Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie, pokonując w drugiej turze 1 czerwca Rafała Trzaskowskiego.





Czytaj też:

Prezydent Nawrocki: Jestem inny niż Andrzej DudaCzytaj też:

Pierwsze podsumowanie prezydentury Nawrockiego. Kaczyński zamieścił wpis