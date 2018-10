Sukces akcji „Rachunek wdzięczności PGNiG”

– Cieszę się, że akcja wzbudziła tak duże zainteresowanie. Oprócz górników do dofinansowania zakwalifikowano dotychczas także cztery wdowy po zmarłych bohaterach – powiedział Piotr Woźniak, prezes PGNiG SA.

Spośród złożonych wniosków aż 90 proc. pochodzi z Górnego Śląska, co oznacza, że bohaterowie tamtych lat wciąż mieszkają blisko miejsca tych dramatycznych, grudniowych wydarzeń.

Program wsparcia dla bohaterskich górników, którzy 16 grudnia 1981 roku brali udział w strajku w kopalni „Wujek” został uruchomiony 13 czerwca 2018 r. Jest on realizowany przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza we współpracy ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności. Przedsięwzięcie zakłada realne wsparcie dla bohaterów polskiej historii w postaci dopłat do rachunków za gaz. Pomocą, w ramach programu, może zostać objętych nawet 3500 uczestników strajku.

– Warunki przystąpienia do programu są bardzo proste. Może to zrobić każdy, kto wykaże, że pracował na stanowisku górniczym w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach w dniach od 13 do 16 grudnia 1981 roku. Po drugie, trzeba posiadać aktualną umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego zawartą z PGNiG Obrót Detaliczny – powiedział Henryk Mucha, Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny.