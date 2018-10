"Wszystko jest możliwe". Kaczyński o współpracy PiS z SLD

– Dla nas ważne jest to, żeby w samorządzie następowały zmiany i żeby polityka samorządowa stawała się bardziej polityką pro publico bono. Jeżeli to są warunki do przyjęcia dla SLD, to wszystko jest możliwe – mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości w Radiu Olsztyn.

Kaczyński jako punkt, w którym mogłyby się spotkać obie partie, wskazał sprawy społeczne. Jego zdaniem SLD trudno byłoby zerwać z socjalną polityką PiS. Lider Zjednoczonej Prawicy przyznał, że w sprawach ideologicznych różnice między oboma środowiskami są bardzo duże, ale zaznaczył, że czym innym są deklaracje polityków SLD, którzy są u władzy, a czym innym ich realne działanie.

– To też jest pewne pole do porozumienia, więc to nie powinno być przeszkodzą – mówił prezes PiS.

Kaczyński podkreślił, że jego ugrupowanie nie chce "władzy dla władzy". Nieprzekraczalną granicą, poza którą nie może być mowy o żadnych sojuszach i ustępstwach, jest możliwość kontynuowania polityki dobrej zmiany. – My chcemy władzy po to, żeby to była dobra zmiana, a najkrócej dobra zmiana to po prostu polityka pro publico bono – stwierdził Kaczyński.