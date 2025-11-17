Szef Sztabu Generalnego o wysadzeniu torów: Przygotowania do wojny

W poniedziałek rano premier Donald Tusk poinformował, że niedzielny incydent we wsi Mika koło Garwolina, na trasie kolejowej Warszawa-Lublin, "był aktem dywersji". Służby badają także drugi incydent na tej samej trasie, tym razem w okolicy Puław.

"Niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Na miejscu pracują służby i prokuratura. Na tej samej trasie, bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie" – napisał szef rządu w serwisie X.

Podkreślił, że wysadzenie toru kolejowego to bezprecedensowy akt dywersji wymierzony w bezpieczeństwo państwa polskiego i jego obywateli. "Trwa śledztwo. Tak jak w poprzednich tego typu przypadkach, dopadniemy sprawców, niezależnie od tego, kto jest ich mocodawców" – zapowiedział premier.

Wizyta premiera Donalda Tuska na trasie kolejowej Warszawa-Lublin

Dywersja na kolei. Gen. Kukuła o wysadzeniu torów

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła stwierdził na antenie Polskiego Radia, że "to, co mamy dziś, to nie wojna, to stan przedwojenny lub coś, co potocznie nazywamy wojną hybrydową".

– Adwersarz rozpoczął przygotowania do wojny. Buduje tutaj pewne środowisko, które ma doprowadzić do podważenia zaufania społeczeństwa do rządu, organów takich jak siły zbrojne i policja. Doprowadzić do stworzenia warunków dogodnych do potencjalnego prowadzenia agresji na terytorium Polski – tłumaczył generał.

Zaznaczył, że tego typu działania niekoniecznie zawsze poprzedzały konflikty zbrojne. – Jeszcze raz podkreślam: najważniejsza dzisiaj jest nasza postawa, nasza reakcja – mówił szef Sztabu Generalnego w radiowej Jedynce.

Wojsko sprawdzi 120 km trakcji kolejowej

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że służby podległe MON ściśle współpracują w celu wyjaśnienia aktu dywersji na torach koło Garwolina (woj. mazowieckie).

"Prowadzimy skoordynowane działania z 2 Lubelską BOT, szczególnie z 25. Batalionem Lekkiej Piechoty z Zamościa. Wojsko sprawdzi odcinek ok. 120 km (przy trakcji kolejowej) biegnący do granicy w Hrubieszowie" – poinformował szef MON na platformie X (dawniej Twitter).

