Tusk: Potwierdziły się najgorsze przypuszczenia

Informację w tej sprawie szef rządu przekazał w poniedziałek za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Premier: Doszło do aktu dywersji

"Niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Na miejscu pracują służby i prokuratura. Na tej samej trasie, bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie" – napisał na platformie X Donald Tusk.

Sprawa ma związek ze zniszczeniem torowiska. Już w niedzielę premier nie wykluczał, że mamy do czynienia z aktem dywersji. "W sprawie zniszczenia fragmentu torowiska na trasie Dęblin-Warszawa jestem w stałym kontakcie z ministrem spraw wewnętrznych. Niewykluczone, że mamy do czynienia z aktem dywersji. Nikt nie został poszkodowany. Trwają czynności odpowiednich służb" – przekazał premier.

Tego samego dnia rano maszynista pociągu zgłosił telefonicznie nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w rejonie miejscowości Życzyn (pow. garwoliński), w pobliżu stacji PKP Mika. Jak przekazała policja, wstępne oględziny wykazały uszkodzenie tego fragmentu.

"Eksplozja w okolicy"

Jak informowała Telewizja Republika, w torowisku widoczny był ubytek o wielkości około jednego metra. Według doniesień stacji, w sobotę policja otrzymała informację o eksplozji w tej okolicy. Ponadto telewizja przekazała, że na torach był ułożony długi przewód elektryczny ciągnący się do pobliskiego parkingu.

