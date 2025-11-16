Sienkiewicz: Bardzo poważny incydent na kolei

W niedzielę rano w okolicach mazowieckiej miejscowości Życzyn, maszynista jednego z pociągów zauważył uszkodzony fragment torowiska. Na miejscu pojawiły się służby, które wyjaśniają szczegóły incydentu. Premier Donald Tusk napisał, że "niewykluczone, że mamy do czynienia z aktem dywersji".

Zdarzenie komentował w TVN24 Bartłomiej Sienkiewicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej, były minister kultury. – Prawdę mówiąc, incydent bardzo poważny, może wskazywać na nową formę wojny hybrydowej Rosji z Polską. Natomiast co do natury tej wojny, chyba przyzwyczailiśmy się do tego, że ona trwa – powiedział.

"Jesteśmy w stanie wojny"

– Nie ma miesiąca, w której nie mielibyśmy jakiejkolwiek formy agresji ze strony ludzi rekrutowanych przez rosyjskie służby specjalne na terytorium nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej. My jesteśmy w stanie naprawdę wojny – kontynuował.

Jak dodał, to nie jest wojna wojsk, armii i czołgów, ale "to jest wojna prowadzona za pomocą służb specjalnych". – Putin jest przekonany, że Zachód nie istnieje, że jest słaby, że jest do pokonania, że jest do rzucenia na kolana (...) próbuje zniszczyć Unię Europejską za pomocą szpiegowskiej wojny – komentował europoseł. Sienkiewicz mówił też o tym, jak powinna wyglądać odpowiedź na rosyjskie akty dywersji. – Problem z wojną hybrydową polega na tym, że ona się odbywa poniżej progu wojny. Lokalnie. To znaczy żadna armia nie jest zaangażowana w tę wojnę. Musimy znaleźć, i to się akurat w Polsce dzieje, odpowiedź. Ponieważ w tym obszarze działa ta agresja Putina – przekonywał.

Europoseł KO odniósł się do części polityków, którzy argumentują, że "wojna w Ukrainie nie jest naszą wojną". – To już jest nasza wojna. Ona jest inna od tego, co mamy w głowie po II wojnie światowej, po wojnie w Iraku. Ale to jest wojna. Putin wydał Zachodowi wojnę – podkreślił.

Czytaj też:

"Widzimy pewną opieszałość". Żaryn: Możliwy akt dywersji ze strony wschodniej