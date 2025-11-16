Celowe uszkodzenie torowiska? Nowe informacje w sprawie

Polskie Linie Kolejowe poinformowały po godzinie 15:00, że linia kolejowa Warszawa – Lublin jest przejezdna. Między Sobolewem a Życzynem ruch odbywa się po jednym torze.
„Po stwierdzeniu uszkodzonej szyny na jednym z torów, na miejscu pracują służby. Zespół techniczny zarządcy infrastruktury przystąpi do naprawy jak tylko służby zakończą swoją pracę” – czytamy na platformie X.
Polskie Linie Kolejowe przekazały, że okoliczności zdarzenia będą wyjaśnione między innymi przez komisję kolejową.
„Do czasu przywrócenia rozkładowej jazdy pociągów, opóźnienia mogą wynosić około 10 minut” – dodano.
Mazowiecka policja poinformowała, że w niedzielę rano, o godzinie 7:39, maszynista pociągu zgłosił telefonicznie nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w rejonie miejscowości Życzyn pow. garwoliński, w pobliżu stacji PKP Mika. „W chwili zdarzenia w pociągu znajdowało się dwóch pasażerów oraz kilku członków obsługi. Nikt nie odniósł obrażeń” – czytamy.
Policja podkreśla, że „na miejsce niezwłocznie skierowano odpowiednie służby, w tym funkcjonariuszy policji”. „Wstępne oględziny wykazały uszkodzenie fragmentu torowiska, które spowodowało zatrzymanie pociągu. Ruch kolejowy odbywa się sąsiednim torem” – napisano na platformie X.
Akt dywersji? "Eksplozja w okolicy"
Telewizja Republika informuje, że w torowisku widoczny był ubytek o wielkości około jednego. Według doniesień stacji w sobotę policja otrzymała informację o eksplozji w tej okolicy.
Ponadto telewizja przekazała, że na torach był ułożony długi przewód elektryczny ciągnący się do pobliskiego parkingu.
Na platformie X „Dyspozytura stacji” czytamy, że „od godziny 7:30 trwa zamknięcie toru numer 1 na odcinku Dęblin-Życzyn po stwierdzeniu ubytku w torze o długości około 100 cm przez m-stę pociągu 12713 KM Warszawa Zach-Dęblin. „Prawdopodobnie doszło do celowego uszkodzenia szyny poprzez detonację ładunku wybuchowego” – czytamy.
