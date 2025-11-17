"Wszyscy kolejarze i konduktorzy dostali polecenie". Nowe informacje

Na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji: eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W okolicach Puław uszkodzona linia trakcji doprowadziła do wybicia szyb w jednym z wagonów.

Jak podaje RMF FM, w związku z tymi incydentami wszyscy kolejarze i konduktorzy w kraju dostali polecenie uważnego obserwowania otoczenia torów i raportowania każdego nietypowego zdarzenia. PKP prosi także pasażerów o niebagatelizowanie żadnego podejrzanego sygnału.

W siedzibie MSWiA zwołano spotkanie szefa resortu Marcina Kierwińskiego z kierownictwem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. W naradzie biorą udział również minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, minister infrastruktury Dariusz Klimczak i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Premier Donald Tusk przekazał, że wysadzenie toru kolejowego na trasie Warszawa-Lublin to bezprecedensowy akt dywersji wymierzony w bezpieczeństwo państwa polskiego i jego obywateli. "Tak jak w poprzednich tego typu przypadkach, dopadniemy sprawców, niezależnie od tego, kto jest ich mocodawcą" – napisał w serwisie X.

Galeria:

Wizyta premiera Donalda Tuska na trasie kolejowej Warszawa-Lublin

Eksplozja na torach. Wojsko sprawdzi 120 km trakcji kolejowej do granicy z Ukrainą

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że służby podległe MON ściśle współpracują w celu wyjaśnienia aktu dywersji na torach koło Garwolina (woj. mazowieckie).

"Prowadzimy skoordynowane działania z 2 Lubelską BOT, szczególnie z 25. Batalionem Lekkiej Piechoty z Zamościa. Wojsko sprawdzi odcinek ok. 120 km (przy trakcji kolejowej) biegnący do granicy w Hrubieszowie" – powiadomił szef MON na platformie X.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przekazało, że zbiera i weryfikuje informacje na temat incydentów na kolei, noszących znamiona aktów dywersji. BBN podkreśliło, że prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o sprawie.

"To poważna sytuacja, dlatego wymaga szczególnego monitoringu oraz rzetelnego komunikowania przez wszystkie strony zaangażowane w jej wyjaśnianie" – napisano w komunikacie zamieszczonym w serwisie X.

Czytaj też:

Szef Sztabu Generalnego o wysadzeniu torów: Przygotowania do wojny