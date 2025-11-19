Kolizja na S8. W samochodzie był minister sportu

Do zdarzenia doszło we wtorek kilka minut przed godz. 18:00 na trasie S8 w kierunku Poznania, w rejonie Nadarzyna (woj. mazowieckie, pow. pruszkowski). – Zderzyły się renault – ciągnik siodłowy z naczepą oraz osobowe bmw. Z ustaleń wynika, że kierowca renault zmieniając pas ruchu ze środkowego na lewy nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu pojazdowi bmw. Nikt nie został ranny. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Sprawca został ukarany mandatem karnym – poinformowała podkomisarz Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Jak ustalił portal tvnwarszawa.pl, samochodem osobowym podróżował wraz z kierowcą minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Służbowe auto miało zarysowany bok i urwane lusterko. Po ministra przyjechał inny samochód, którym odjechał z miejsca kolizji. – Potwierdzam zdarzenie drogowe z udziałem auta służbowego Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nikomu nic się nie stało – podkreśliła rzecznik prasowa resortu Aleksandra Chalimoniuk.

Kim jest Jakub Rutnicki?

Jakub Rutnicki urodził się 3 grudnia 1978 r. w Szamotułach. W 2002 r. ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był finalistą pierwszej edycji programu telewizyjnego "Idol".

W latach 2002-2005 zasiadał w radzie powiatu szamotulskiego. Nieprzerwanie od 2005 r. jest posłem Platformy Obywatelskiej (obecnie Koalicji Obywatelskiej). W lipcu 2025 r., w ramach rekonstrukcji rządu Donalda Tuska, został powołany na stanowisko ministra sportu i turystyki. Zastąpił Sławomira Nitrasa.

