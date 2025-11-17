Absurdy w Warszawie. Warzecha: Polityka antywolnościowa

Dzisiaj będzie o dużych schematach i dużych strategiach, ale wyjdziemy od sprawy bardzo, można powiedzieć, przyziemnej. Nie wiem, czy kojarzą Państwo, jak wielka pompa i ekscytacja towarzyszyła otwarciu przejścia naziemnego przez ulicę Marszałkowską, tuż obok Muzeum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Prezentował się na tym przejściu pan prezydent Rafał Trzaskowski, dumnie przez nie przechodząc. Odnotowały jego powstanie chyba wszystkie miejskie portale. No i powstał wokół tego przejścia spór.