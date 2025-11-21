"Z głębokim bólem przyjąłem informację". Kondolencje prezydenta

"Z głębokim bólem przyjąłem informację o śmierci 7 letniej Amelki, obywatelki Polski, która zginęła w Tarnopolu wraz ze swoją mamą, w wyniku barbarzyńskiego rosyjskiego ostrzału ludności cywilnej. Rodzinie i najbliższym składam wyrazy szczerego współczucia, pozostając w modlitwie za duszę niewinnego dziecka oraz Jej mamy" – napisał Nawrocki w serwisie X.

Wcześniej do sprawy odniósł się premier Donald Tusk. "Amelka miała siedem lat. Siedem. Polskie dziecko. Zginęła w Tarnopolu w czasie bestialskiego rosyjskiego ataku rakietowego. Nie spełni już żadnych swoich marzeń. Ta okrutna wojna musi się zakończyć, a Rosja nie może jej wygrać. Bo to jest wojna także o przyszłość naszych dzieci" – stwierdził.

Wpisy prezydenta i premiera to reakcja na informację przekazaną przez rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Macieja Wewióra o tym, że w nocy z 18 na 19 listopada w rosyjski ataku na Tarnopol zginęła 7-letnia obywatelka Polski, Amelka i jej mama. Rzecznik MSZ zaznaczył, że polska placówka pozostaje w stałym kontakcie z władzami obwodu tarnopolskiego.

Tragiczny bilans ataku Rosji na Tarnopol. Nie żyje 31 osób, w tym dziewczynka z Polski

Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku rakietowego na dwa bloki mieszkalne w Tarnopolu na zachodzie Ukrainy wzrosła w piątek do 31, wśród nich są dzieci. 94 osoby zostały ranne, a 13 wciąż uznaje się za zaginione.

W dniu, w którym Rosja zaatakowała Tarnopol, jej wojska wystrzeliły w kierunku Ukrainy w sumie ponad 470 dronów i niemal 50 pocisków rakietowych.

Rosyjska agresja na Ukrainę trwa od 24 lutego 2022 r. i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej i upadku hitlerowskich Niemiec w 1945 r.

