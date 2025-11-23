Listy od czytelników (48)

Poważnie już było

Szanowni Państwo,

symbolem rządów premiera Tuska, wyd. 1, stał się nienagannie ubrany starszy pan, absolwent świetnych ekonomicznych szkół angielskich, czyli minister finansów Jacek Rostowski, który z grobową miną i ponurym głosem oznajmił Polakom: „Piniędzy nie ma i nie będzie”.

Natomiast już na półmetku obecnej kadencji premiera Tuska, wyd. 2, po prawione, znakiem rozpoznawczym ma szansę stać się starszy pan z zaokrąglonym brzuszkiem, w rozchełstanej koszuli i z nogami na krześle, który z łobuzerską miną zajada przed kamerą żurek i porozumiewawczo mrugając okiem, grozi, że pożre także drugie danie. W kolejnym filmiku, chrupiący prażoną kukurydzę premier daje do zrozumienia, że powrócił, niczym Jedi, by stać na straży prawa i porządku.