Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Tak w zasadzie to mało powiedziane, iż to jeden z najwyższych poziomów antypatii wobec naszego zachodniego, większego i starszego brata w ciągu ostatnich 25 lat (domyślamy się, iż badania nie realizowano w latach 1939–1945 i wkrótce potem).

Jednocześnie Niemcy coraz bardziej lubią Polaków, ale nas to nie dziwi, iż ludzie żyjący w dojrzałej demokracji i ustabilizowanym porządku prawnym są bardziej skłonni do wyrażania sympatii wobec innych, nawet jeśli dotyczy to narodu, który wybrał Nawrockiego na prezydenta (o ile of kors możemy tak mówić – Giertych z Lisem chyba wciąż tego oficjalnie nie przyznali na Twitterku).