Trzaskowski: Warszawa gotowa na Igrzyska Olimpijskie. Stanowski: Czemu nie?

Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki zabrał głos podczas poniedziałkowego spotkania dotyczącego "Strategii Rozwoju Polskiego Sportu 2040". Polityk KO stwierdził, że możliwe jest zorganizowanie letnich Igrzysk Olimpijskich w Polsce. – Same igrzyska, które są oczywiście bardzo ważne, nie mają być celem samym w sobie, ale mają być ukoronowaniem wielkiej zmiany – uznał.

Jak mówił, wspomniana zmiana "doprowadzi, że będziemy bardzo aktywni, że każdego dnia będziemy chcieli uprawiać sport". Wskazał, iż ewentualna organizacja igrzysk powinna przebiegać w pełnej współpracy i ponad politycznymi podziałami. – Strategia, która będzie akceptowana przez całe środowisko sportowe i polityczne, i igrzyska to wielka szansa na rozwój – powiedział Rutnicki.

Trzaskowski: To skala sukcesu

Prezydent stolicy uważa, że Warszawa będzie gotowa na wydarzenie. "Polska ubiega się o organizację Igrzysk Olimpijskich. A Warszawa będzie gotowa, aby stać się ich areną. To może być zwieńczenie 100 lat niesamowitej historii. W latach 40. XX wieku Warszawy miało nie być. Taki cel wprost stawiał sobie niemiecki okupant. W latach 40. XXI wieku możemy być areną Igrzysk Olimpijskich. To jest skala naszego wspólnego sukcesu. Powstaliśmy z wojennych gruzów jak feniks z popiołów. Dziś jesteśmy dynamiczną, nowoczesną metropolią. I nie zamierzamy się zatrzymywać" – napisał Rafał Trzaskowski.

"Igrzyska Olimpijskie to cywilizacyjny projekt. Szansa rozwojowa dla Polski i dla stolicy. Nie tylko pod kątem rozwoju infrastruktury sportowej. To może być koło zamachowe gospodarki – krajowej i lokalnej. Szansa na duże, potrzebne inwestycje, z których będziemy korzystać nie tylko w trakcie turnieju, ale przez kolejne lata. Zaprosimy świat do Warszawy nie tylko po to, by oglądał sport. Zaprosimy go, by zobaczył CUD. By zobaczył miasto, które powstało z martwych. Miasto Nieśmiertelne" – podsumował wiceszef KO.

Co ciekawe, pomysł organizacji zawodów w Warszawy poparł Krzysztof Stanowski, szef Kanału Zero. "A w zasadzie dlaczego nie? Warszawa 2040. To miasto ma prawie wszystko, najbardziej brakuje mu... światowego marketingu (jak całej Polsce, innych dużych deficytów brak). No i pewnie jeszcze ostatniego kopa na rozpęd, międzynarodowego zobowiązania, z którego trzeba się wywiązać. Wprawdzie nie wierzę, że dostaniemy tę organizację, nawet nie jestem pewny, czy na poważnie o to walczymy, czy tylko udajemy na potrzeby polityki wewnętrznej, zresztą zaraz się okaże, że bierze to Dubaj albo Rijad (tak, wiem, że na razie się nie zgłosili), ale ogólnie rzecz biorąc sama idea wpisuje się w projekty rozwojowe dla Polski – jak chociażby CPK" – zauważa dziennikarz.

