Podwyżka dla Trzaskowskiego. "Nie rozumiem nagradzania kogoś za brak pracy"

Na czwartkowym posiedzeniu klub radnych Koalicji Obywatelskiej zaproponował podwyżkę wynagrodzenia prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Uzasadniono to poprawą sytuacji finansowej miasta. W projekcie budżetu na 2026 r. znalazło się ponad 28,5 mld zł po stronie dochodów oraz blisko 31,8 mld zł po stronie wydatków. Oznacza to deficyt budżetowy na poziomie nieco ponad 3,2 mld zł.

– Prezydent Rafał Trzaskowski otrzymuje wynagrodzenie na poziomie 80 proc. stawki maksymalnej. Powodem takiego rozwiązania była trudna sytuacja finansowa samorządów po latach destabilizacji wprowadzonych przez poprzedni rząd. Prezydent podjął odpowiedzialną decyzję dostosowaną do tamtych czasów. Wtedy, w sierpniu zeszłego roku powiedziałem, że gdy sytuacja finansowa miasta się poprawi, zmienimy tę uchwałę. Dlatego w imieniu grupy radnych Koalicji Obywatelskiej przekładam państwu projekt uchwały ustalającej wynagrodzenie prezydenta miasta stołecznego Warszawy na poziomie maksymalnym dopuszczalnym przez prawo. To jest 11,2-krotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – tłumaczył szef klubu radnych KO Jarosław Szostakowski, cytowany przez portal Życie Warszawy.

Podwyżka dla Trzaskowskiego. Ile będzie zarabiał?

Z kolei zdaniem radnego Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Figury, Trzaskowski lekceważy radnych i mieszkańców, nie przychodząc na obrady – A ktoś, kto ewidentnie lekceważy obowiązki prezydenta miasta, na pewno nie zasługuje na maksymalne wynagrodzenie. Kompletnie nie rozumiem nagradzania kogoś za brak pracy dla miasta – stwierdził. Zastrzeżenia miał także klub radnych Lewica – Miasto Jest Nasze. – Nie da się ukryć, że fakt, iż nie widujemy prezydenta Trzaskowskiego na sesjach rady miasta, jest bardzo znaczący i demonstracyjny – powiedziała Martyna Jałoszyńska.

Ostatecznie stołeczni radni przyznali prezydentowi miasta podwyżkę. "Za" głosowało 34 radnych, "przeciw" – 13, a sześciu wstrzymało się od głosu.

Zarobki prezydenta miasta wynikają z mnożnika i kwoty bazowej ustalanej każdego roku przez Sejm. W tym roku maksymalny poziom podstawowej pensji Trzaskowskiego to 11 680 zł. Do tego należy doliczyć 4 507 zł dodatku funkcyjnego. Trzaskowskiemu przyznano także dodatek specjalny, którego maksymalny poziom to 50 proc. sumy dodatku funkcyjnego i wynagrodzenia zasadniczego. Prezydentowi przysługuje również dodatek stażowy, wynoszący 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Według wyliczeń serwisu Raport Warszawski, biorąc pod uwagę maksymalne stawki, po zmianach prezydent Rafał Trzaskowski może zarabiać 26 616,50 zł brutto miesięcznie. Obecnie jest to niespełna 18,3 tys. zł brutto.

