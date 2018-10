41 zgłoszeń o incydentach wyborczych

Jak informuje portal Gazeta.pl powołując się na dane Komendy Głównej Policji, do godz. 12 w sobotę funkcjonariusze odebrali 41 zgłoszeń dotyczących incydentów wyborczych. Policja nie informuje, ile z nich dotyczy bezpośrednio złamania ciszy wyborczej.

Cisza wyborcza oznacza bezpośrednio zakaz agitacji wyborczej. Zakaz ten obowiązuje do chwili zakończenia głosowania, czyli do godz. 21 w niedzielę. Złamanie ciszy to wykroczenie, za które można zostać ukaranym grzywną, co reguluje kodeks wyborczy.

