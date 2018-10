Petru wbija szpilkę ws. komornika w Nowoczesnej. "Zapewniałem płynność finansową"

Były przewodniczący Nowoczesnej Ryszard Petru stwierdził, że gdy on rządził partią, to "sytuacja z komornikiem byłaby nie do pomyślenia", ponieważ "wszystkie należności były regulowane". To reakcja na dzisiejsze doniesienia medialne.

Komornik zabezpieczył jedno z kont Nowoczesnej. – Komornik na wniosek wierzyciela objął jedno z naszych kont zabezpieczeniem. Chodzi o firmę, z którą współpracujemy. To nie jest postępowanie egzekucyjne, a zabezpieczenie na poczet roszczeń – wyjaśnił Pampuch. Sprawa dotyczy około 150 tys. złotych. Nowoczesna prowadzi negocjacje i chce rozłożenia długu na raty.

Do sytuacji odniósł się na Twitterze były przewodniczący Nowoczesnej Ryszard Petru. "Gdy byłem Przewodniczącym.N wszystkie należności były regulowane. Sytuacja z komornikiem byłaby nie do pomyślenia, gdyż zapewniałem płynność finansową partii.Martwi mnie sytuacja w.N dlatego, że zaangażowałem w nią dużo serca, czasu i własnych pieniędzy. Jeśli członkowie i posłowie Nowoczesnej liczą na moją pomoc - to zawsze jestem gotów im pomóc" – stwierdził.