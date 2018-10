Rekordowe wyniki PiS w wyborach samorządowych. Co z narracją opozycji?

W nocy ze środy na czwartek Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki wyborów samorządowych. W skali kraju w wyborach do sejmików wojewódzkich Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 254 mandaty, a Koalicji Obywatelskiej przypadło 194 mandatów. Polskie Stronnictwo Ludowe zdobyło 70 mandatów, Bezpartyjni Samorządowcy - 15, a SLD-Lewica Razem - 11.

PiS ustanowił rekord w historii wyborów do sejmików wojewódzkich

W wyborach samorządowych Prawo i Sprawiedliwość uzyskało ponad 5 milionów 250 tysięcy głosów, czyli o ponad dwa miliony więcej, niż w 2014 roku. W tym samym czasie PSL stracił 990 tysięcy głosów.

Co więcej – chociaż liderzy Koalicji Obywatelskiej nie chcą o tym pamiętać – PiS o ponad 1 milion 200 tysięcy głosów poprawił wynik Platformy Obywatelskiej z 2010 roku (czyli o ponad 30 proc.) i ustanowił w ten sposób rekord w historii wyborów do sejmików wojewódzkich od początku ich istnienia w 1998 roku.

PiS pobił też rekord wyników procentowych w historii sejmików. Partia rządząca pokonała o 0,7 pp. AWS, który w 1998 roku zdobył 33,32 proc. w wyborach do sejmików wojewódzkich.

W radiowej Trójce w rozmowie z red. naczelnym "Do Rzeczy" Pawłem Lisickim przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer próbowała przekonywać, że wybory samorządowe okazały się katastrofą dla partii rządzącej, a PiS "dostało łupnia". – Mamy trzy lata dobrej koniunktury, rekordowo niskie bezrobocie, media sprzyjające władzy. PiS liczył, że da łupnia opozycji, a sam dostał łupnia. Wybory skończyły się wygraną KO – mówiła.

A jak jest naprawdę? Partia rządząca uzyskała imponujące wyniki pod względem liczby mandatów w sejmikach wojewódzkich. PiS uzyskał 83 mandaty więcej niż w 2014 roku (wzrost o 48 proc.), ale i aż o 114 więcej niż w 2010 roku (wzrost o 80 proc.). To nie tylko najlepszy wynik PiS, ale to także rekordowy wynik jednego komitetu w historii. Do tej pory najwięcej mandatów zdobyła PO w 2010 roku (222). PiS ma o ponad 30 mandatów więcej.

Powody do zmartwienia mają za to ludowcy. PSL ma najniższy wynik od 2002 roku, kiedy zdobyło tylko 58 mandatów. W porównaniu do ostatnich wyborów stracili 89 mandatów (57 proc. mandatów). Procentowo jeszcze więcej straciło SLD, które obroniło tylko 37 proc. mandatów.

Historyczny rezultat PiS w powiatach

PiS ma za to duże powody do zadowolenia na poziomie powiatów. Partia wygrała w 147 radach powiatów ziemskich z 314 tj. w 48 proc. wszystkich rad powiatów ziemskich. W efekcie PiS powiększyło liczbę zwycięskich powiatów o ponad 80 proc. w relacji do 2014 roku. W ten sposób w powiatach ziemskich wyrównało wynik PSL z 2014 roku.

Ludowcy utrzymali zwycięstwo tylko w 40 powiatach, co oznacza 27 proc. rad powiatów ziemskich w stosunku do 2014 roku. Łącznie, w powiatach ziemskich i miastach na prawach powiatu PiS wygrało w 162 powiatach z 380, tj. 43 proc. powiatów. To historyczny rekord, ponieważ nikt nigdy nie wygrał w tylu powiatach.