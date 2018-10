Macierewicz o katastrofie smoleńskiej: Samolot zniszczyła eksplozja

– Samolot został zniszczony eksplozją i to była bezpośrednia przyczyna śmierci polskiego prezydenta i wszystkich, którzy lecieli wówczas do Smoleńska – mówił Macierewicz. – Przyjdzie czas na publiczne sprawozdanie. Ono zostanie ujęte we wszystkie odpowiednie reguły i normy. Bardzo chętnie wtedy to przekażę. Nie będziemy tego robili szczątkowo, w kolejnych, fragmentarycznych zarysach. To nie jest roztropne –dodawał.

Jak poinformował Macierewicz, rezultat prac powinien być upubliczniony w ciągu roku.

Wrak Tupolewa

W pierwszej połowie października, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło rezolucję wzywającą Rosję do zwrotu Polsce wraku Tu-154M, który 10 kwietnia 2010 r. rozbił się pod Smoleńskiem.

Rezolucja powstała na bazie raportu posła sprawozdawcy Pietera Omtzigta z Holandii, który opracował ją na podstawie opinii dwóch ekspertów prawa międzynarodowego. Eksperci wskazali, że w świetle konwencji chicagowskiej, wrak tupolewa powinien zostać zwrócony Polsce.

Do sprawy na Twitterze odniósł się Antoni Macierewicz. Były minister podziękował polskiej delegacji oraz przedstawicielom 46 państw, a także stwierdził, że raport potwierdza, że prezydencki samolot rozpadł się w powietrzu.

