To koniec Kukiz'15? "Może nie przetrwać weekendu"

W rozmowie z portalem wpolityce.pl polityk Kukiz'15 zapowiada rychły koniec formacji.

– Dynamika wczorajszego dnia, rano wyjście z klubu Jakuba Kuleszy, w nocy twity Pawła Kukiza, była bardzo duża. Jeżeli taka dynamika się utrzyma, nastąpi to szybciej. Kukiz ‘15 może nie przetrwać tego weekendu – miał powiedzieć parlamentarzysta klubu redaktorowi wpolityce.pl.

Inny rozmówca mówi o „obłędnych wypowiedziach Pawła Kukiza” i "kompletnym odlocie".

– Zobaczymy co będzie dalej. Podejrzewam, że to będzie najszybszy upadek siły politycznej w dziejach III RP – komentuje parlamentarzysta.

Seria nocnych wpisów Kukiza

W piątek decyzję o swoim odejściu z ruchu Kukiz'15 ogłosił Jakub Kulesza, dotychczasowy rzecznik ugrupowania. Poseł postanowił dołączyć do partii Wolność Janusza Korwina-Mikkego, gdzie został wiceprezesem. – Mam nadzieję, że uda nam się dalej współpracować na partnerskich zasadach. Dla realizacji idei wolnościowych niezbędna jest bowiem jedność w naszym środowisku i zamierzam zrobić wszystko, żeby tak było – mówił Kulesza podczas konferencji prasowej w Sejmie, zaznaczając, że zostawia kolegów z Kukiz'15 z żalem.

To kolejny parlamentarzysta, który postanowił opuścić szeregi ugrupowania znanego muzyka. Wcześniej taką decyzję podjęli m. in. Anna-Maria Siarkowska, Jarosław Porwich oraz Adam Andruszkiewicz. Decyzji Kuleszy pogratulował na Twitterze Marek Jakubiak, który jako kandydat Kukiz'15 startował na prezydenta Warszawy. Odniósł się także do odejścia z ruchu Andruszkiewicza. "Dziś z klubu Kukiz'15 wystąpił @Kulesza_pl, to drugi po @Andruszkiewicz1 mój synek sejmowy, który podjął taką decyzję. Widać nie nadają się na wegetację. Mam nadzieję, że o nich jeszcze usłyszymy. Całym sercem życzę Wam Panowie jak najlepiej, niech Wam się darzy:)" – napisał polityk.

To najwyraźniej nie spodobało się liderowi ruchu, który już wcześniej, podczas kampanii samorządowej, w swoisty sposób odcinał się od Jakubiaka. Teraz zaatakował wiceszefa sejmowej komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT w kontekście kolejnych odejść z ugrupowania. "Marek! Idź za nimi, skoro im dobrze życzysz! Masz browary i układy w wojsku" – skomentował Paweł Kukiz.

Jednak to nie koniec kontrowersyjnych wpisów muzyka. Kukiz włączył się też w dyskusję Jacka Wilka z Wolności z jednym z internautów. Twitterowicz zapytał Wilka, jak ocenia możliwość współpracy z Jakubiakiem. "MJ to facet o niezłym temperamencie (co parę razy odczułem:-)) ale świetny mówca i twardo chodzący po ziemi polityk-przedsiębiorca (z sukcesem) czyli w tym Sejmie prawdziwy unikat. Nie ukrywam; takich nam trzeba na froncie naprawy PL. A wojskowa dyscyplina też się nam przyda;-)" – odpisał Jacek Wilk. Co na to Paweł Kukiz? Jego wpis może szokować.